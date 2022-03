x x

RESCALDINA – Si chiama Davide Fontana, ha 43 anni ed è di riscaldina l’uomo arrestato per l’omicidio della 26enne Carol Maltesi, attrice hard core nei quali era conosciuta come Charlotte Angie. A quanto pare aveva in passato avuto una relazione con la ragazza: erano vicini di casa, abitavano entrambi in una corte ristrutturata, a Rescaldina in via Melzi 9.

Fontana è stato fermato dai carabinieri di Brescia, che conducono le indagini perchè il corpo della giovane era stato trovato a Borno in Valcamonica; ai militari avrebbe ammesso il delitto, ma parlando di un gioco erotico finito male. L’avrebbe colpita con un martello, decidendo poi di comprare un congelatore dove ha messo il cadavere di Carol, nell’abitazione della donna. Poi l’ha sezionata in 15 parti, i resti li ha suddividi in 4 sacchi neri che ha gettato in un dirupo e che sono stati casualmente trovati lo scorso 20 marzo da un escursionista. L’identificazione grazie ai molti tatuaggi che aveva sul proprio corpo Carol.

Domani l’interrogatorio davanti al Gip

Domani mattina Fontana sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari a Brescia, deve rispondere di omicidio e distruzione e occultamento di cadavere. Per settimane aveva usato il telefonino della vittima fingendo di essere lei, risponendo ai messaggi della madre e dell’ex compango, che era anche padre del loro figlio di 6 anni, che vive col genitore.

Fontana lavorava in banca del Milanese ma era anche appassionato di cucina, ha un blog, e di fotografia.

(foto: sopra Davide Fontana; sotto Carol Maltesi)

29032022