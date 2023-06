x x

SARONNO – L’appello è arrivato nella serata di ieri giovedì primo giorno da un saronnese sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se” poco parole per chiedere a chiunque avesse modo di recuperare i propri ricordi con una grande valore affettivo di mettersi in contatto con la famiglia. E’ il risultato del furto avvenuto nel furto avvenuto ieri in una cantina nella zona di via Dante che ha avuto come bottino oggetti di poco valore per i ladri ma di grande importanza per le vittime del furto.

“Oggi hanno rubato nella cantina di casa alcune valigie contenenti ricordi di poco valore, peluche etc. se ne vedete in giro abbandonate segnalate”

Le parole del saronnese che ha ringraziato anticipatamente quindi faranno delle segnalazioni e del resto sul appello ha già attirato l’attenzione di diversi saronnesi che hanno chiesto la zona del furto in modo da poter prestare maggior attenzione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione