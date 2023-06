x x

SARONNO – Un gruppo di amici di Saronno ha creato un evento benefico a favore della sezione di Saronno della Croce Rossa Italiana. Per presentarlo ieri si sono ritrovate in piazza Libertà creando un inedito tricolore con 3 auto.

Quello che proporremo il prossimo sabato 10 giugno non sarà un raduno di auto, non una sfilata di auto, ma sarà possibile, osservare auto d’epoca e sportive da vicino, salire per una foto ed anche effettuare un “giro” per le vie di Saronno a fianco del pilota, proprietario dell’auto.

Prima dell’inizio del “giro” è richiesta un’offerta libera a favore della sezione di Saronno della Croce Rossa Italiana che sarà presente in piazza con un’ambulanza ed uno stand con i suoi volontari.

Le auto storiche e sportive si ritroveranno al PuntoRosso Lazzaroni in via Parma alle 9. Quindi alle 10 l’ingresso in città da corso Italiae la disposizione delle auto in piazza Libertà. Alla mattina ed al pomeriggio, sarà possibile effettuare un “giro” per le vie di Saronno a fianco del pilota proprietario dell’auto, previa offerta libera ai volontari della Croce Rossa Italiana di Saronno presenti in piazza. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

