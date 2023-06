x x

SARONNO – L’Itc Zappa di Saronno approda nella famiglia Erasmus+, insieme ad altre otto scuole tecniche e professionali della provincia di Varese, riunite in consorzio con Confcommercio Varese.

L’obiettivo del progetto è permettere a ottanta diplomati (anno scolastico 2022/2023), selezionati attraverso colloqui, di sostenere quattro mesi di tirocinio formativo all’estero con borse di studio Erasmus+, entro un anno dal conseguimento del diploma.

Verranno coperte dalla borsa le spese di viaggio, di vitto e di alloggio. In più verrà data la possibilità agli studenti partecipanti di seguire gratuitamente dei corsi di lingue certificati. L’esperienza, infine, contribuirà a fare curriculum, dato che loro lavoreranno presso le aziende straniere che hanno aderito al progetto.

Le città in cui si potrà andare a lavorare sono in Spagna, Germania, Malta e in molti altri Paesi dell’Unione Europea.

Avendo il consorzio di scuole coinvolte ottenuto l’accreditamento Erasmus+, per i prossimi cinque anni il progetto resterà attivo.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione