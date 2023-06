x x

CARONNO PERTUSELLA – Nella prima sfida dell’infrasettimanale, anticipo di A1, tra Rheavendors Caronno e Mkf Bollate le “milanesi” vincono 4-3, dopo aver subito il punto del vantaggio firmato dall’ex Lara Cecchetti Confronto tra lanciatrici italiane sul diamante di Caronno Pertusella per la prima partita delle partite della sfida di ritorno tra Bollate e Caronno, giocata in un turno infrasettimanale. L’Mkf vince 4-3 nonostante il maggio numero di valide subite. Il primo punto lo segnano le padrone di casa, poi arriva la rimonta di Bollate e il tentativo di contro-rimonta della Rheavendors.

L’1-0 arriva con l’ex Lara Cecchetti che, battuto un singolo a sinistra sulla partente del Bollate, Laura Bigatton, viene fatta muovere da un bunt di sacrificio di Chiara Ambrosi; sul tentativo di rubata della terza, sfrutta un errore della difesa bollatese e corre a casa per consentire alla Rhea di passare in vantaggio. Eravamo al quarto inning e fino a quel momento Bianaca Messina Garibaldi aveva retto alla grande. Così come nell’inning successivo. È al sesto che Bollate compie il sorpasso: un singolo di Irene Costa apre il momento di difficoltà della partente di Caronno. Costa ruba la seconda e la Rhea si vede costretta a dare base intenzionale a Mikiko Eguchi; un altro singolo di una mancina, Linda Rampoldi riempie le basi. Il pareggio arriva su base ball conquistata da Elisa Cecchetti. Il punto del vantaggio 2-1 su una linea battuta da Gabriela Slaba su Bianca Messina Garibaldi, con la lanciatrice di casa, seppur reattiva, incapace di fare l’out al volo. Bigatton batte in scelta difesa, ma le basi rimangono piene, perché Rampoldi è out a casa. Infine, sulla battuta di Silvia Torre, un errore della difesa fa entrare altri due punti, segnati da Cecchetti e Slaba.

Nel tentativo di rimonta è ancora Lara Cecchetti che spinge a casa i punti del 3-4: con Rebecca Caldon e Yuruby Alicart (foto) in base con due singoli, l’interno neroverde batte un secco doppio a destra e dà la scossa. Due pregevoli giocate difensive del Bollate chiudono le velleità della squadra di Argenis Blanco: la prima è una assistenza di guanto di Laura Bigatton a casa, sullo squeeze di Giulia Marocchino; una presa al volo di Elisa Cecchetti su Anastasia Marzi.

Il settimo inning passa veloce, sia per l’una (Silvia Durot, rilievo di Bianca Messina Garibaldi), sia per l’altra (Laura Bigatton) lanciatrice e l’MKF Bollate porta a casa la vittoria in gara 1.

Si replica stasera con gara 2, sempre dalle 20.

