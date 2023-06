x x

VARESE – Oggi alle 15.30 a Varese in via Ledro i vigili del fuoco del comando di Varese sono intervenuti su richiesta di una automobilista per soccorso animale. Una donna appena fermatasi con la propria autovettura in un posteggio ha percepito un miagolio provenire dal motore dell’auto e ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, gli operatori hanno prima sollevato l’auto con dei cuscini pneumatici e successivamente hanno dovuto smontare alcuni carter di protezione. Il felino – che è stato chiamato Ercole – risultava intrappolato tra il paraurti anteriore e il motore. Dopo circa un’ora e trenta di lavoro sono riusciti a liberare il gatto, che risultava illeso e in buone condizioni. L’animale è stato “adottato” dalla stessa proprietaria dell’auto. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a rimontare le parti smontate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: i vigili del fuoco di Varese col gatto Ercole)

07062023