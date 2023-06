x x

Sebbene il settore delle criptovalute sia sempre caratterizzato dalla volatilità, ci sono dei progetti che, più di altri, meritano l’attenzione degli investitori, in quanto fanno perno su argomenti di grande rilevanza, che possono quindi far ottenere buoni profitti.

Abbiamo esaminato alcuni delle nuove criptovalute più interessanti di giugno: Launchpad XYZ, che facilita l’accesso al web 3 a principianti ed esperti, offrendo un ecosistema in grado di semplificare gli investimenti in crypto; DeeLance vuole invece offrire una piattaforma a freelance e aziende, basata su metaverso, blockchain e NFT, che richieda minori commissioni.

Infine Ecoterra, un progetto che punta sulla green economy e le criptovalute, invogliando gli utenti a partecipare grazie al suo ecosistema recycle-to-earn.

Launchpad XYZ (LPX)

Launchpad XYZ è un nuovo progetto che ha l’intento di trasformare il panorama degli investimenti del web 3.0, consentendo sia ai trader esperti, sia ai principianti, di accedervi senza difficoltà.

Per rendere possibile tutto ciò, il progetto si basa su un exchange decentralizzato che permette di fare swap con i token, trading di NFT e di ottenere una parte di una proprietà frazionata di beni come immobili e veicoli di lusso.

Attraverso l’uso della piattaforma, gli utenti possono prendere decisioni informate sugli investimenti, tramite analisi, approfondimenti e dati relativi al sentiment del mercato. Potranno inoltre avere l’accesso anticipato agli ICO, ai lanci di nuovi NFT e anche ai giochi P2E.

La prevendita attualmente in corso ha i token a $0.0445 e il prezzo salirà fino a raggiungere quello di listing pari a $ 0,07. Il traguardo di $ 1 milione è vicino: la prevendita va spedita perché il token LPX ha una reale utilità, in quanto può essere messo in staking per ottenere l’accesso anticipato alle nuove funzioni o per pagare le commissioni.

Inoltre, acquistando e mettendo in staking per almeno 90 giorni più di 10.000 token LPX è possibile accedere alle funzioni premium. Conviene quindi partecipare alla prevendita per ottenere questi vantaggi a un prezzo più basso.

Deelance (DLANCE)

La sempre maggiore diffusione del lavoro da casa rende necessarie nuove piattaforme, in grado di offrire soluzioni convenienti per freelance e aziende. Lo scopo di DeeLance è proprio quello di sfruttare blockchain, metaverso e NFT per creare uno spazio diverso dal solito.

Grazie, infatti, alla trasparenza garantita dalla blockchain e agli NFT, i pagamenti saranno più facili, come anche la gestione dei vari contratti di lavoro. Il metaverso, invece, consentirà di creare uno spazio virtuale non solo per il reclutamento dei freelance, ma anche per organizzare le riunioni di lavoro.

Partita a fine marzo, la prevendita di DLANCE, il token nativo, ha attualmente raggiunto più di $ 1,2 milioni e ogni token è venduto, in questa fase, a $ 0.038. Alimentato dalla blockchain di Ethereum, il progetto mette in circolazione un totale di un miliardo di DLANCE, del quale il 30% è disponibile in prevendita.

Ecoterra (ECOTERRA)

Ecoterra è un nuovo token green, che punta tutto sulla sua app Recycle2Earn per coinvolgere più utenti nella lotta contro il cambiamento climatico. Il progetto si rivolge a individui e a grandi e piccole aziende, industrie, governi e ONG, grazie al suo ecosistema ricco di ogni tipo di funzionalità.

L’app Recycle2Earn è un’app web 3 che permette di guadagnare token ECOTERRA in cambio del riciclo di materiali come plastica, vetro e metalli. Qui viene tenuta traccia dei contributi di ognuno, che vengono poi convertiti in token e in NFT. I token ECOTERRA possono essere anche messi in stake, per ottenere entrate passive, oppure usati per attività a favore del clima, come la pulizia delle spiagge.

Inoltre sono disponibili un mercato della compensazione delle emissioni di carbonio, grazie al quale ogni tonnellata di carbonio compensata viene convertita in NFT, e uno dei materiali riciclati, nel quale le aziende possono cercare i materiali riciclati e pagarli in token ECOTERRA.

Il profilo di tracciabilità di impatto, infine, permette alle aziende di pubblicare i propri contributi, per raggiungere più utenti ottenendo credibilità. La prevendita del token vede attualmente in vigore il prezzo di $0.00925, mentre il prezzo di listing è di $0,01. Ha quasi raggiunto i $ 5 milioni, quindi è un progetto di successo, destinato a dare maggiori introiti ai suoi investitori.