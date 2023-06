x x

SOLARO – Colpo grosso dell’Universal Solaro (Promozione) che nelle scorse ore ha annunciato l’acquisto del bomber Davide Milazzo. Abitante a Saronno, dopo l’esperienza di due anni fa nel Fbc Saronno la scorsa stagione ha giocato in Svizzera. Un elemento di grande esperienza e che garatisce un buon bottino di gol ad ogni annata.

Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso.

Nuovo acquisto del direttore sportivo Luca Volpi, Davide Milazzo si unisce alla famiglia Unviersal. Non nuovo del girone Davide prenderà parte della macchina offensiva dell’Universal.

“Sono felice di abbracciare questa maglia e di entrare in questa società, testa alla prossima stagione” le parole di Milazzo.

(foto; il direttore sportivo Volpi con bomber Milazzo)

