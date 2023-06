x x

CARONNO PERTUSELLA – C‘è chi non solo se li è trovati sul pavimento di casa ma pure all’interno dei mobili, entrati della strada o dalle condutture, al primio piano di un edificio; altri di lamentano di vederli attorno a casa, ce ne sarebbero tantissimi: il riferimento va agli scarafaggi, una presenza decisamente sgradita in via Trieste a Caronno Pertusella.

Se ne parla sui social, e la richiesta dei cittadini è quella di un intervento straordinario di disinfestazione di tombini e caditoie stradali da parte del Comune (che già periodicamente dà vita a questo tipo di interventi, per il “contenimento” di questi sgraditi insetti).

Non è un problema solo caronnese, situazioni simili sono segnalate anche in altri comuni della zona.

(foto archivio)

11062023