Non solo Saronno, preoccupa anche il futuro dell’ospedale di Gallarate. Astuti (Pd): “Così non va”

GALLARATE – “Per mesi, durante la campagna elettorale, il centrodestra ha continuato a dire che non avrebbero depotenziato l’ospedale di Gallarate. Invece nell’arco di quattro mesi, alcuni reparti sono stati chiusi e alcuni servizi ridimensionati. Ci sono molti operatori sanitari preoccupati per le condizioni di lavoro all’interno di un ospedale che viene pian piano smontato”. Lo sottolinea Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente provinciale del Pd, giò in prima linea anche per quanto concerne i problemi – innanzitutto quelli legati alla mancanza di personale – dell’ospedale di Saronno.

Prosegue Astuti: “Lo scorso fine settimana ero a Gallarate insieme ai promotori dell’iniziativa organizzata per ricordare a tutti che, invece, abbiamo bisogno di una sanità che sia forte e capace di farsi carico veramente di tutti”.

