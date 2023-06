x x

VARESE – Oggi alle 18.30 a Travedona Monate n via Alcide de Gasperi, a causa del cedimento del manto stradale un mezzo pesante in transito è rimasto bloccato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Ispra con un’autopompa e della sede di Varese con un autogru. Gli operatori hanno sollevato il mezzo e lo hanno fatto arretrate sulla carreggiata. Sul posto i tecnici del comune per mettere in sicurezza l’area. Al fine di permettere le operazioni, la strada è rimasta chiusa al traffico veicolare per trenta minuti.

(foto: due immagini del laborioso intervento dei vigili del fuoco avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Travedona Monate per riuscire a “liberare” il tir incastrato a causa del cedimento stradale)

