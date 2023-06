x x

SARONNO – Tra i tanti ricordi sulla scomparsa di Silvio Berlusconi anche quello dell’europarlamentare Lara Comi e del loro primo incontro.

“Presidente, posso chiederle foto e autografo?”

‘’Certamente, ma con vero piacere” rispose con il suo inconfondibile sorriso.

Caro Silvio, era il 16 maggio 2004 quando allo stadio di San Siro mi avvicinai a te, scavalcando il muretto della tribuna, da tifosa milanista, per chiederti foto ed autografo. Mentre scrivevi mi domandasti “Ma dove abiti?” – “A Saronno” risposi.

D’improvviso ti si illuminarono gli occhi: in questa città era nato tuo papà. Da lì iniziò il tutto!

“Incomincia a sgobbare pancia a terra, come coordinatore regionale giovani e, nel contempo, a laurearti in anticipo e con lode”. Mantenni la promessa! Quando lasciai la politica nel 2007 per entrare nel mondo del lavoro, inizialmente non mi ostacolasti, lasciandomi libera di scegliere anche se persistevi nel sostenere che la mia strada era la politica! Non dimenticherò mai quella telefonata del 2 febbraio 2009: “Lara ora è giunto il momento di candidarti per le Europee, sono sicuro che non mi deluderai”. Mi hai cambiato la vita. Te ne sarò sempre grata! Grazie Silvio”.

