x x

SOLARO – Olidance porta Hollywood a Villaggio Brollo, con lo spettacolo Brollywood.

La scelta è stata quella di scegliere alcuni titoli di film storici vincitori di Oscar e costruirci attorno un musical.



I gruppi di teatro e musical, Giocodanza, propedeutica e danza moderna (base e avanzato) hanno ballato sulle splendide colonne sonore.

La sfida di quest’anno è stata riuscire a costruire coreografie in cui i gruppi si potessero fondere e ballare insieme, unendo le classi delle allieve più grandi e delle allieve più piccole. Il risultato di questo lavoro, si è risolto con grande soddisfazione per gli organizzatori, ma soprattutto per i bambini e le insegnanti.



Le attività proseguono di Olidance con il centro estivo e i corsi ripartiranno a settembre, dopo l’apertura delle scuole, riprendendo con i sei corsi di cui la società si occupa: teatro e musical (6-9 anni), teatro e musical (11-15 anni), Giocodanza, Propedeutica alla danza, moderno e contemporaneo di base e avanzato.