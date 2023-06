x x

MISINTO – Sono praticamente illesi, tanto da preferire non farsi portare dal pronto soccorso dal personale della Croce Azzurra di Rovellasca intervenuta sul posto, i due 18enni che ieri sera, lunedì 12 giugno, sono stati protagonisti di un incidente stradale avvenuto tra Cogliate e Misinto in via Sant’Andrea.

Per motivi ancora da accertare dai carabinieri della compagnia di Seregno intervenuti sul posto i ragazzi hanno perso il controllo della vettura che è finita contro un palo della luce abbattendolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto ed anche i lampione in attesa delle necessarie operazioni di manutenzione.

Come detto sul posto è arrivata un’ambulanza inviata da Areu, centrale operativa per le emergenze sanitarie, ma i due ragazzi un po’ scossi per l’accaduto hanno comunque preferito non farsi trasferire al pronto soccorso.

