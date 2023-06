x x

GERENZANO – Un incontro molto concreto dove si è parlato di possibili soluzioni, di interventi e di scenari futuri con tanta voglia di fare insieme per il territorio e la collettività. Così si può riassumere il confronto che si è tenuto nel weekend in Municipio tra l’Amministrazione comunale, il Did e i proprietari di negozi sfitti interessanti al progetto “Vetrine illuminate”.

Si tratta di un progetto ambizioso ormai noto alla comunità con cui, anche con fondi regionali, si punta a dare nuova vita ai negozi vuoti dando contemporaneamente alle attività commerciali del Saronnese la possibilità di farsi conoscere e crescere nel comprensorio. Già dal primo appuntamento organizzato qualche settimana fa nella sede di Confcommercio Ascom a Saronno era stato evidente l’interesse dei commercianti e questo nuovo progetto. Ma è evidente come, passo dopo passo, l’iniziativa stia conquistando anche i proprietari di immobili che ospitano attività vuote. Lo racconta, non a caso, l’incontro a Gerenzano che è stato è stato un autentico successo.

Organizzato dal sindaco Stefania Castagnoli e i suoi collaboratori, con il presidente Did Rachele Grassi e il vicepresidente del distretto Antonio Schipilliti ha visto la presenza di otto proprietari di negozi inutilizzati. Il riscontro generale è stato di attenzione e apprezzamento per il progetto con tante domande e tanta voglia di cogliere l’opportunità offerta dall’iniziativa.

Soddisfazione nelle parole del primo cittadino: “Ringrazio i proprietari che rispondendo numerosi hanno dimostrato interesse alla presentazione del progetto. La loro partecipazione e il loro impegno mi fanno ben sperare, ma occorre fare ancora molto e continuare a lavorare insieme per creare il cambiamento che possa contribuire allo sviluppo della nostra comunità”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione