Limbiate, vandalizzato furgone trasporto disabili

x x

LIMBIATE – Vandalismi, gli episodi in zona purtroppo si moltiplicano e nei giorni scorsi è stato preso di mira anche una furgone della Croce d’argento di Limbiate, i volontari che la mattina stavano prendendo servizio hanno trovato i vetri rotti.

Amara sorpresa

“Una amara sorpresa, che hanno trovato i militi che prendevano servizio in Croce. La stupidità non ha limiti né confini, purtroppo – l’amaro commento dei responsabili dell’associazione – A parte il danno economico, comunque rilevante, quello che fa più male è il fatto che questo mezzo serviva per il trasporto di persone con disabilità, che vengono ulteriormente penalizzate. Speriamo che le forze dell’ordine e le telecamere possano dare un viso e un nome a chi troppo intelligente non è…”

Il fatto è accaduto nell’area della sede di Limbiate della Croce, che fa base in via Mone Grappa.

(foto: il furgone della Croce d’argento che è stato vandalizzato nel posteggio dell’associazione a Limbiate)

13062023