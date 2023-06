x x

ROVELLO PORRO – Vandali in azione nel Parco del Lura, al confine con Saronno, in territorio di Rovello Porro, nel fine settimana qualcuno ha preso di mira la staccionata in legno che si trova lungo una delle piste ciclopedonali. E’ stata in parte divelta e letteralmente distrutta, anche strappata dal terreno: un danno di non poco conto.

Al consorzio sovracomunale di gestione dell’area naturalistica non resterà altro che provvedere alle sistemazioni del caso, non si ha notizia di testimoni dell’accaduto e dunque i responsabili, si pensa più persone, molto probabilmente non saranno identificati.

