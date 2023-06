x x

SARONNO – Un uomo legato al mondo delle auto, una storia di passione tutta italiana che accomuna l’inizio di molte aziende, di piccole o grandi dimensioni, che oggi non fa eccezione.

È la storia di Francesco Laganà e del suo amore per il mondo della riparazione delle auto, che da ben 52 anni svolge con la stessa tenacia e devozione di quando ha intrapreso questo cammino.

Oggi in particolare raggiunge un obiettivo importante e sempre di più difficile realizzazione nell’attuale mondo del lavoro; 35 anni dalla fondazione del suo sogno, aprire un’attività tutta sua dove portare avanti gli insegnamenti ricevuti.

Ed è così che la Carrozzeria Europa arriva ad un traguardo storico, posizionandosi di diritto tra le aziende più longeve del Saronnese e puntando a rimanere un punto di riferimento per chi, come Francesco, ha fatto dell’amore per le auto la propria ragione di vita.

Un traguardo notevole che richiede di essere festeggiato, ancor di più se la festa è a sorpresa; e così, nella verde cornice del bar Galli al teatro, amici e clienti si sono riuniti domenica ed hanno voluto festeggiare insieme a Francesco questo importante avvenimento dando vita ad un momento memorabile.

