x x

SARONNO – Due casi di intossicazione etilica, ovvero di persone che avevano bevuto così tanto da star male, ieri nel centro di Saronno. Primo episodio in mattinata alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”, scalo di Trenord in piazza Cadorna dove è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa cittadina per soccorrere un uomo di 60 anni. Si è comunque presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale. L’episodio si è verificato alle 10.15.

Seconda vicenda analoga alle 20 in via Mazzini: in questo caso oltre all’ambulanza della Cri è accorsa una pattuglia della polizia locale, ed il paziente è stato trasportato all’ospedale saronnese, in condizioni comunque non preoccupanti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14062023