SARONNO – Dal 14 al 20 giugno scopri i film in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi. Domenica 18 un evento unico: il FAI racconta gli oltre cento anni del cinema Pellico con Andrea Leanza !

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – dal 14 al 20 giugno

TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO di Steven Caple Jr.

Mercoledì 14 ore 17.30 – 21.00 a soli 3,50€ con Cinema in Festa

THE FLASH di Andy Muschietti. La Terra è in crisi e Flash fa un salto temporale per tornare a combattere ancora una volta contro il male.

Giovedì 15 ore 17.30 – 21.00 a soli 3,50€ con Cinema in Festa

con Cinema in Festa Venerdì 16 ore 21.00

Sabato 17 ore 15.00 – 18.00 – 21.00

Domenica 18 ore 18.00 – 21.00

Lunedì 19 – Martedì 20 ore 21.00

——————————–

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – prosegue a grande richiesta

TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO di Steven Caple Jr. I Transformers tornano all’azione con le loro spettacolari battaglie.

Giovedì 15 ore 17.30 a soli 3,50€ con Cinema in Festa

con Cinema in Festa Sabato 17 ore 17.30 – 21.00

Domenica 18 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 19 ore 21.00

Fino al 15 giugno è Cinema in Festa tutti i film a soli 3,50€! I titoli da non perdere:

Mercoledì 14 ore 17.30 – LA SIRENETTA di Rob Marshall

Mercoledì 14 ore 21.00 – THE BOOGEYMAN v.m. 14 di Rob Savage

Giovedì 15 ore 21.00 – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Dan Kwan, Daniel Scheinert. Vincitore di 7 Premi Oscar.

——————————–

EVENTI DA NON PERDERE – L’arte di fare cinema: dalle origini ai giorni nostri. Domenica 18 giugno il FAI – Delegazione Ovest Milano – vi invita alla visita dello storico cinema teatro Silvio Pellico.

L’evento è aperto a tutti, ed è organizzato su due turni della durata di un’ora e trenta ciascuno. Limite massimo di partecipanti è di 25 persone per turno. QUI LE ISCRIZIONI

Visita al mattino: ore 10:30 – accreditamento a partire dalle ore 10:00.

Visita al pomeriggio: ore 15.00 – accreditamento a partire dalle ore 14.30.

Nel corso della visita si ripercorrerà la centenaria storia di questa istituzione che, sin dalla sua fondazione, ha rappresentato un luogo culturale effervescente e d’avanguardia. A seguire, il maestro Andrea Leanza, vincitore del premio David di Donatello nel 2021, quale miglior truccatore, guiderà i visitatori nel mondo del trucco cinematografico.

Contributo di partecipazione a partire da 5 euro per gli iscritti FAI, di 8 euro per i NON iscritti FAI. La quota di partecipazione può essere versata esclusivamente in contanti.

Clicca qui per maggiori info e prenotazioni.

