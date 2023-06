x x

SARONNO – Una vettura distrutta, residenti senza corrente elettrica per tre ore e area cani chiusa fino a quando non sarà rimosso definitivamente il tronco. E’ il bilancio finale dell’incidente avvenuto ieri mattina, martedì 13 giugno, in via Grassi.

Intorno alle 6 i residenti hanno sentito un forte botto e affacciandosi hanno visto la pianta caduta su area cani e sede stradale con i rami che avevano colpo e avvolto una Peugeot.

Immediata la chiamata al pronto intervento. Sono così arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno riaperto la strada e liberato la strada. Sul posto anche i tecnici enel che hanno provveduto a gestire il problema del cavo tranciato. Sono state necessarie tre ore di lavoro ma la fornitura di corrente elettrica è stata ripristinata a tutte le famiglie della zona.

L’assessore all’Ambiente Franco Casali ha seguito la vicenda e ha spiegato come “l’area cani verrà chiusa per qualche giorno sino a completa rimozione dell’albero caduto a terra”.

