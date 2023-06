x x

Si terranno questo fine settimana ad Agropoli (SA) i Campionati Italiani individuali della categoria Promesse, appuntamento che vedrà protagonisti tutti i numerosi atleti della OSA Saronno che hanno staccato il biglietto realizzando il minimo.

Partiamo dalle ragazze, che scenderanno in campo nell’asta con Vittoria Redaelli e con Giorgia Marcomin nei 400 h. Entrambe le atlete hanno prestazioni nelle rispettive specialità che le accreditano per un posto sul podio e facciamo loro i migliori auguri.

Più nutrita la compagine maschile, con diversi atleti in grado di competere per il podio. Partiamo da Emanuele Trento, che gareggerà sia nei 100 che nel lungo con buone possibilità, esattamente come Edoardo Luraschi e Mattia Antonietti sui 200 metri. I tre andranno poi a comporre insieme a Riccardo Sala la 4×100 che settimana scorsa a Pietrasanta si è fermata a soli 16 centesimi dal record italiano per club di categoria, sulla quale ci sono grandi aspettative.

Buone possibilità anche nel decathlon, con Alessandro Arrius che si presenterà da campione uscente con tanta voglia di riconfermarsi. Insieme a lui anche Nicolò Barella Leonardo Bazza, che puntano a entrare nei primi otto. Alessandro Di Gregorio, invece, sarà in pedana sia per l’alto, dove punta al podio, sia per il triplo, dove l’obiettivo è la finale. Entrare nei migliori otto è l’obiettivo anche per i nostri lanciatori, Diego Bruschi nel giavellotto, Riccardo Vago nel peso e Filippo Migliano nel martello.

«Andiamo agli italiani con grandi ambizioni», dice Sandro Torno, responsabile tecnico della OSA Saronno, «corroborate dall’eccellente prestazione che ci ha portato a vincere la Finale Bronzo a Pietrasanta con una squadra maschile composta sostanzialmente da Promesse e Juniores. Anche per le ragazze le prospettive sono ottime, considerando i profili che stanno emergendo tra le più giovani. Al di là di come andranno questi Campionati Italiani, le prospettive ci portano a pensare a una OSA Saronno che possa essere molto competitiva sia nel maschile sia nel femminile per gli anni a venire».

