SARONNO – Una poltrona per 4: sotto contratto dell’Hellas Verona attualmente c’è infatti addirittura un poker di allenatori. Oltre al saronnese Marco Zaffaroni, arrivato a metà stagione e che ha condotto la squadra ad una quasi miracolosa salvezza in serie A vincendo infine lo spareggio con lo Spezia, ci sono puire il suo vice Salvatore Bocchetti, sotto contratto sino a fine 2027, ed altri tecnici ingaggiati dal patron Maurizio Setti e che sono ancora sotto contratto. Il riferimento va ad Eusebio Di Francesco, un biennale ora comunque in scadenza (da 1.5 milioni di euro lordi a stagione) e Gabriele Cioffi, ex Udinese, che sarebbe sotto contratto anche nella prossima annata (a, pare, 800 mila euro a stagione, secondo i giornali specialistici).

In scadenza Zaffaroni, al 30 giugno, ma che alla luce degli ottimi risultati ottenuti potrebbe essere una scelta gradita anche dalla “piazza”.

