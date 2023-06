x x

SARONNO – Manuel Di Noto resta in biancoceleste: proseguono i colloqui del direttore generale Marco Proserpio e del direttore sportivo Ivan Zampaglione con i giocatori che con il Fbc Saronno hanno vinto l’ultimo campionato di Promozione e che si vorrebbe tenere anche per la prossima stagione in Eccellenza, e la società saronnese in queste ore ha dato l’annuncio della riconferma dell’esperto “regista”.

Classe 1995, centrocampista, Di Noto ha sempre giocato fra Promozione ed Eccellenza vestendo la maglia di Rhodense, Gavirate e Meda. Nell’ultima stagione con il Saronno è stato senz’altro fra i protagonisti della marcia che hanno portato il Fbc al primo posto in classifica e dunque al salto di categoria.

(foto Andrea Elli: Manuel Di Noto in azione di gioco con la maglia del Fbc Saronno)

