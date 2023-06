x x

SARONNO – Sul momento il sindaco Augusto Airoldi ha dimostrato grande fair play e signorilità decidendo di affrontare chiaramente la scarsa presenza di cittadina con un’analisi delle motivazioni e la decisione di tenere la serata “per mantenere fede alla promessa fatta dall’Amministrazione ai cittadini di un incontro oggi”. Poi lo scivolone sui social. Più precisamente sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Dove accanto al resoconto della serata compare anche una stoccata a chi non c’era.

Ma partiamo dall’inizio. Giovedì sera si è tenuta la serata “Partecipiamo” al quartiere Santuario. Alle 2045 erano presenti meno di 5 cittadini con 3 consiglieri comunali e un paio di giornalisti. Qualcuno si è aggiunto nel corso della serata ma una presenza decisamente scarsa numericamente.

Il sindaco Augusto Airoldi non è si nascosto dietro ad un dito: “Grazie a voi affezionati di essere presenti stasera nonostante il tempaccio, nonostante gli altri eventi che ci sono in città, nonostante la partita. Facciamo lo stesso questo incontro, pur con un numero limitato di cittadini perchè è giusto che l’Amministrazione mantenga gli impegni che ha preso”. Insomma il primo cittadino ha incassato bene dicendo anche che l’incontro poteva comunque essere recuperato dalla diretta su Facebook.

Ieri nella sintesi con foto pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale con una “tirata d’orecchie” a chi non c’era che ha perso un’occasione che invece hanno colto i presenti che hanno avuto l’occasione di approfondire con l’Amministrazione i temi trattati.

Ecco il testo e il post su

Il grande progetto di riqualificazione del parco dell’ex Seminario, l’imminente apertura della sede della Guardia di Finanza nell’ex Pretura, il prezioso lavoro svolto nel Centro Diurno Disabili, il teatro e il suo rilancio, sono solo alcuni degli argomenti trattati ieri sera nella rinnovata sala Nevera per l’appuntamento al Santuario del ciclo partecipativo NoiPartecipiamo.

Un’occasione persa, per chi non c’era, di confrontarsi con il Sindaco e la Giunta sulle problematiche del quartiere, così come invece ha fatto chi ha partecipato, che ha sollevato le questioni delicate relative al traffico di attraversamento, alle fermate prolungate dei pullman a servizio degli studenti delle scuole superiori, agli sfalci dell’erba: tutti temi approfonditi con l’Amministrazione stessa.

L’ultima serata di questo ciclo di incontri 2023 è per giovedì 22 giugno alla Regina Pacis.

