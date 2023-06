x x

SARONNO – Raffica di controlli in tutta la zona, negli ultimi giorni, da parte dei carabinieri del Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Varese, con i colleghi della Compagnia di Saronno. In particolare, i militari dell’Arma hanno trovato due lavoratori in nero, in due diverse aziende. Si tratta di stranieri che peraltro sono anche risultati privi di permesso di soggiorno. I titolari delle attività interessate sono stati adesso denunciati a piede libero per l’impiego di manodopera clandestina e sono stati sanzionati; i lavoratori, in quanto irregolarmente in Italia, sono stati segnalati all’ufficio stranieri della questura di Varese.

I vari sopralluoghi eseguitihanno portato a distribuire anche una serie di ammende, per 100 mila euro complessivi, sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per 10 mila euro e sono stati recuperati oneri contributivi per 5 mila euro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio; controlli in zona da parte dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro)

17062023