BOLLATE – Il Mkf Bollate vince entrambe le partite casalinghe contro la capolista Inox Team Saronno. Doppiette anche per Mia Office Blue Girls Pianoro e Macerata, mentre Rheavendors Caronno e Forlì si dividono la posta.

Qui Saronno

MKF Bollate – Inox Team Saronno

La prima delle due sfide del big-match mette in campo un totale di 22 valide (11 per parte) e mentre Laura Bigatton porta a tutte le sette riprese in pedana e anche la vittoria (8-5), per Saronno si alternano Alice Nicolini e Chiara Rusconi per contrastare le mazze del Bollate. È Saronno a passare in vantaggio (addirittura 3-0): 2 punti al primo (base ball di Fabrizia Marrone, singolo di Alessandra Rotondo e triplo di Giulia Longhi); 1 al secondo con un singolo di Alessandra Rotondo. Un sacrifice-fly di Mikiko Eguchi, permette all’MKF di segnare il primo dei punti della rimonta, che poi si concretizza al terzo inning con 3 punti: base ball e un errore per gli arrivi in base di Elisa Cecchetti e Gabriela Slaba e poi doppio di Lucia Polini e singolo di Silvia Torre per passare in vantaggio. Al quinto arriva il big-inning da 4 punti, che arrivano con due soli singoli (Gabriela Slaba e Irene Costa), una base ball (Elisa Cecchetti) e ben 2 errori della difesa, che sono stati determinanti. Nella parte alta del sesto Saronno prova a colmare il gap, anche con una rubata di casa base di Valeria Bettinsoli, ma non basta.

Completa la doppietta l’Mkf Bollate in gara 2: il duello tutto australiano tra Stephanie Trzcinski e Gabrielle Plain si risolve in favore di quest’ultima, coadiuvata da un’eccellente Serena Boniardi che lancia gli ultimi tre inning. Decisivo è il terzo attacco, nel quale Bollate segna tre punti con le due battute da extra-base consecutive di Elisa Cecchetti e Gabriela Slaba. Saronno accorcia con il fuoricampo di Noa Armirotto, ma non riesce più a ricucire lo strappo: Polini è ancora una volta decisiva nella parte bassa del sesto attacco (RBI single) e Bollate prende il largo. Arianna Nicolini nel disperato ultimo attacco di Saronno porta a casa il punto del 4-2 con un doppio, ma per le nerazzurre non basta. Boniardi con uno strikeout chiude l’incontro e regala un’importantissima doppietta a Bollate.

Qui Caronno

Rheavendors Caronno – Forlì

Bella vittoria in gara 1 per Forlì, sul diamante di Caronno Pertusella. La squadra di Francisca sfrutta al massimo le poche valide (4) battute e conquista un 3-1, che comunque è rimasto in bilico fino alla fine, quando la Rheavendors ha messo anche due corridori in base al settimo, con la possibilità di pareggiare. I punti del vantaggio sono arrivati tutti in un colpo solo al quarto inning: con i singoli di Ilaria Cacciamani (anche lanciatrice vincente; perdente Bianca Messina Gaeribaldi) e Virginia Mambelli le romagnole hanno aperto la ripresa; che è proseguita con una battuta in scelta difesa di Noemi Giacometti, che ha portato il primo punto. La seconda segnatura è arrivata su una volata di sacrificio di Noemi Cortesi e, infine, un singolo di Carlotta Onofri ha portato il terzo. Nella parte bassa del sesto singolo di Lara Cecchetti e doppio di Chiara Ambrosi per il punto della bandiera nero-verde e poi il settimo che, come detto, ha visto i corridori varesini fermarsi in prima e seconda.

Caronno risponde in gara 2 grazie, come spesso accade, a Yilian Tornes (11 K per lei) che vince il duello con Myka Sutherlin, nonostante a passare in vantaggio per prima sia Forlì con il singolo di Mambelli che porta a casa Vigna nella parte alta del terzo inning. Le lombarde rispondono immediatamente con il punto segnato da Alicart su errore di tiro del pitcher. Sempre un’imprecisione difensiva è causa del definitivo allungo di Caronno: un tiro sbagliato del catcher su quello che sarebbe potuto essere il terzo out del sesto inning permette a Caldon di arrivare a casa e segnare il punto del sorpasso e, allo stesso tempo, far proseguire la ripresa in cui Caronno capitalizza ancora con il singolo di Ambrosi per il 4-1 finale.

I risultati

Rheavendors Caronno – Forlì 1-3; 4-1

Macerata – Taurus Donati Gomme Old Parma 8-7; 4-2

Bertazzoni Collecchio – Mia Office Blue Girls Pianoro 1-3; 1-4

Mkf Bollate – Inox Team Saronno 8-5; 4-2

Programma

Domenica 18 giugno

Ore 11:30 (+30’ dopo la fine di gara 1) Metalco Thunders Castelfranco – Sestese

Classifica

Inox Team Saronno (20 vittorie – 4 sconfitte, .833); MKF Bollate (21-5, .808); Forlì (17-7, .708); Mia Office Blue Girls Pianoro (13-9, .590); Rheavendors Caronno (14-12, .538); Bertazzoni Collecchio (10-14, .417), Macerata (9-13, .409); Taurus Donati Gomme Old Parma (7-17, .292); Metalco Thunders Castelfranco (5-17, .227); Sestese (2-20, .091).

(foto: alcuni momento del derby Mkf Bollate-Inox Team Saronno)

17062023