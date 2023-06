x x

Quest’anno il West Coast Meeting di Loano ha scelto come tema della sua ottava edizione una frase di Papa Francesco: Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine.

Il tema è dunque l’inquietudine, quella insoddisfazione che sentiamo sempre ad ogni obiettivo raggiunto, come se la meta si spostasse in continuazione e noi fossimo sempre alla ricerca di qualcosa che per definizione è al di là, è oltre.

L’uomo è un essere strano, perché ha mille bisogni ma è attraversato da un desiderio che non è un bisogno. Lacan diceva che il desiderio è di niente di nominabile.

Perciò l’inquietudine che sentiamo non è una pietra di inciampo o un problema, ma la possibilità stessa di essere introdotti a qualcosa di più grande, a un “Oltre” che costituisce la misura adeguata al cuore dell’uomo.

Fa gli onori di casa Paolo Desalvo, Presidente di Cara Beltà: “Come ogni anno siamo contenti di intraprendere questa nuova avventura, che ci permette di conoscere persone impegnate con la realtà e con la vita. Lo facciamo nella splendida cornice della Marina di Loano e immaginiamo questo evento come un viaggio alla ricerca di risposte alle tante domande della vita, ma soprattutto alla domanda di vita che ci attraversa. Ci aiuta la genialità di Eugenio Montale, quando prima di un viaggio si ferma un istante per domandarsi che ne sarà del suo viaggio. L’unica speranza è un imprevisto. Lo attendiamo con voi al West Coast Meeting di Loano”.

Continua Franco Delmonte, presidente del Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso “Padre Santo” di Loano: “Una delle cose che ci toglie dalla nostra tranquillità e suscita inquietudine è vedere quanto bisogno c’è negli altri. Quindi il Banco in questo dinamismo cerca di rispondere alle necessità materiali e nel contempo dare speranza e tenere viva la ricerca della felicità”.

L’evento, curato dall’associazione Cara Beltà con la collaborazione del Meeting di CL di Rimini, si svolgerà da martedì 27 giugno a sabato 1 luglio nei locali del porto turistico di Loano, con ospiti di caratura internazionale.

Di seguito il programma giorno per giorno:

Martedì 27 giugno – ore 21:15

Una grande domanda abita il nostro cuore

Don Claudio Burgio – cappellano carcere minorile “Beccaria” di Milano;

Roberto Ravera – psicologo;

Don Marco Pozza – sacerdote e scrittore.

Mercoledì 28 giugno – ore 21:00

Il coraggio di Pasolini

Davide Rondoni – poeta e scrittore.

Giovedì 29 giugno – ore 18.30

Azer l’impronta di Dio

Silvio Pasero – presidente Banco Building;

Gaetano Musso – ex cameraman RAI;

Giusy Corbelli – dipendente RAI.

Giovedì 29 giugno – ore 21:00

Un abbraccio senza confini.

Don Pigi Banna – sacerdote;

Marisa Ravera – docente Liceo Giordano Bruno Albenga;

Silvia Rossetto – docente Liceo Giordano Bruno Albenga.

Con la partecipazione di alcuni studenti coinvolti nel progetto.

Venerdì 30 giugno – ore 18.30

No future, uomini senza Patria.

Don Massimo Granieri – sacerdote, critico musicale e scrittore.

Venerdì 30 giugno – ore 21:00

Vivere intensamente il reale.

Marco Bentivogli – coordinatore e cofondatore Base Italia;

Sofia Delfini – operatore sanitario;

Fabio Saini – imprenditore presidente Laica Spa.

Sabato 01 luglio – ore 18.30

La sfida dell’accoglienza.

Laura Albertella – fondatrice Casa Famiglia Fontana Vivace;

Luca Orlando – fondatore Casa Famiglia Fontana Vivace;

Luca Sommacal – presidente Associazione Famiglie per l’Accoglienza.

Sabato 01 luglio – ore 21

L’essere umano e la sua infinita ferita.

Costantino Esposito – professore ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università di Bari; Fernando De Haro – giornalista e direttore dei servizi informativi di Popular TV.

Sui siti carabelta.it e su ilsussidiario.net è possibile seguire la diretta streaming dell’evento.