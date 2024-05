Città

SARONNO – E’ in programma stasera, lunedì 20 maggio alle 21 all’auditorium Aldo Moro (in viale Santuario) il consiglio comunale aperto dedicato a “Chiarimenti da parte del gestore del servizio idrico integrato in merito alle criticità e ai disservizi sopraggiunti per le cittadine e i cittadini di Saronno, e tuttora presenti, con il passaggio della gestione del servizio idrico da Saronno Servizi s.p.a. alla società Alfa s.r.l.”. A chiedere la seduta la lista civica Obiettivo Saronno e il consigliere comunale indipendente Giuseppe Calderazzo: “Sarà una serata in cui i cittadini potranno esprimersi liberamente, sulle problematiche riscontrate in merito alla gestione dell’acqua come ad esempio: bollette, disservizi vari, rapporti con il gestore e qualità dell’acqua stessa. Questa è l’opportunità di far sentire la propria voce, partecipando attivamente e ricevendo risposte concrete dai gestori del servizio”.

Secondo alcuni indiscrezioni dovrebbero essere presenti anche i delegati di Alfa e Ato.

Qui la diretta de ilSaronno

L’INTERVENTO DI LUCA AMADIO SUL CONSIGLIO

L’INTERVENTO DI CRISTIANA DHO SUL CONSIGLIO

L’INTERVENTO DI GIUSEPPE CALDERAZZO SUL CONSIGLIO

L’INTERVENTO DI LUCA DAVIDE SUL CONSIGLIO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti