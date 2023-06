x x

SARONNO – Qualcuno è arrivato guidando con il foglio rosa e il genitore accanto, qualcuno con l’abitacolo pieno di compagni, altri con fratelli e sorelle. Qualcuno è arrivato in stazione tenendosi per mano con l’amato. Stamattina, mercoledì 21 giugno, anche nelle scuole superiori saronnesi eccellenze cittadini e della formazione lombarda si sono radunati i maturandi per la prima prova dell’esame di stato.

Del resto nei plessi scolastici dei licei Grassi e Legnani, dell’itis Riva, dell’Ipsia Parma, dell’itc Zappa, del Padre Monti e degli istituti privati Orsoline, Prealpi e Castelli è già tutto pronto dalle commissioni ai banchi distanziati nei corridoi.

Pochi i ragazzi con il vocabolario in mano la maggior parte ha optato per lo zainetto in cui mettere anche la borraccia. Qualcuno ha anche dei fogli in mano “sono appunti di letteratura secondo me ci sarà D’Annunzio e voglio essere pronta” spiega Enrica studentessa del liceo Grassi.

Davanti agli istituti si ritrovano essenzialmente divisi le classe. si parla delle indiscrezioni delle tracce ma si guarda anche avanti “il tema non mi preoccupa latino invece… “. Tra i temi auspicati quelli ambientali “che davvero mi interessano e su cui avrei molto da dire”.

Un pizzico di emozione anche per i docenti: “La maturità è sempre un momento di passaggio – spiegano – sono ragazzi che finiscono un lungo percorso e in particolare quelli di quest’anno hanno dovuto affrontare le sfide del covid cimentandosi con la dad”.

C’è chi si dà appuntamento per l’uscita, chi si toglie l’Apple watch “preferisco non rischiare” e chi scatta selfie da mandare dagli amici degli altri istituti. Poi si apre la porta e il professore urla: “Dai ragazzi entrate”.

