Monsignor Elli di Origgio nuovo vicario episcopale di Monza

ORIGGIO – Monsignor Michele Elli di Origgio è il nuovo vicario episcopale di Monza, prende il posto di monsignor Luciano Angaroni. La decisione è stata presa dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nell’ambito di abituali e periodici avvicendamenti.

Monsignor Elli ha 63 anni, è “originario” della parrocchia di Santa Maria Immacolata di Origgio. E’ diventato sacerdote nel 1984, ordinato dal cardinal Carlo Maria Martini ed in passato è stato coadiutore a Concorezzo e quindi parroco di Corsico in provincia di Milano e vicario per la zona di Melegnano. La nomina sarà formalizzata dal 1 settembre.

Questo il comunicato della diocesi con tutte le nomine.

Nuove nomine per don Marco Bove (VI), monsignor Gianni Cesena (III) e don Franco Gallivanone (II). Monsignor Vegezzi passa dalla II alla I, monsignor Elli dalla VI alla V. Monsignor Raimondi resta alla IV, don Novazzi alla VII

L’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha chiamato ad assumere l’incarico di vicario episcopale di zona:

S.E. monsignor Giuseppe Vegezzi per la Zona I – Milano

Don Franco Gallivanone per la Zona II – Varese

Monsignor Gianni Cesena per la Zona III – Lecco

S.E. monsignor Luca Raimondi per la Zona IV – Rho

Monsignor Michele Elli per la Zona V – Monza

Don Marco Bove per la Zona VI – Melegnano

Don Antonio Novazzi per la Zona VII – Sesto San Giovanni

(foto: monsignor Michele Elli)

22062023