Ieri a Saronno: rissa fra stranieri al cimitero. Ladri sul tetto messi in fuga da Sicuritalia. La carica dei 1000 studenti saronnesi alla maturità. Causa Origgio-New York

SARONNO – Movimentato episodio al cimitero di via Milano. Presenti chiamano polizia locale e carabinieri.

Fallisce il colpo in un magazzino logistico di Ceriano Laghetto. Lunedì notte, all’incirca verso l’1, due uomini si sono introdotti nella struttura calandosi dal tetto grazie ad una lunga scala in acciaio.

Qualcuno è arrivato guidando con il foglio rosa e il genitore accanto, qualcuno con l’abitacolo pieno di compagni, altri con fratelli e sorelle. Qualcuno è arrivato in stazione tenendosi per mano con l’amato. Mercoledì 21 giugno, anche nelle scuole superiori saronnesi eccellenze cittadini e della formazione lombarda si sono radunati i maturandi per la prima prova dell’esame di Stato.

Da New York rivogliono “The Couple”: Origgio difenderà in tribunale la propria opera di Louise Bourgeois.

22062023