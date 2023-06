x x

SARONNO – VARESE – GALLARATE Nella mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, la sala consiliare del Comune di Gallarate ospiterà la firma del Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate o aree di sosta del trasporto pubblico locale collettivo e individuale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi.

Parteciperanno alla cerimonia i protagonisti del protocollo promosso dalla Prefettura di Varese con Regione Lombardia (Assessorato alla Sicurezza e Protezione civile), Trenord, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovienord, Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, e varie amministrazioni comunali della provincia di Varese.

Tale Accordo fa seguito a quello sottoscritto lo scorso anno e ai positivi risultati ottenuti nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica e nell’attività di collaborazione tra i cittadini, le forze dell’ordine e le polizie locali.

Le novità rappresentate dal presente Protocollo sono la presenza, tra i Comuni “capofila”, del Comune di Gallarate, oltre ai Comuni di Varese e Busto Arsizio, nonché lo svolgimento dei servizi di lotta e contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi. Tra i firmatari del Protocollo vi sono, oltre ai tre già citati, anche altri comuni della provincia, soprattutto quelli ove insistono le stazioni ferroviarie di Rete Ferroviaria Italiana e di Ferrovienord. Tra questi anche quello di Saronno. L’adesione consentirà alle polizie locali di affiancare l’attività di polizia, carabinieri e guardia di finanza per garantire maggiori controlli e vigilanza in prossimità delle stazioni e a bordo degli autobus, in una cornice all’interno della quale spetta alla polizia ferroviaria l’esclusiva competenza in materia di controllo e vigilanza nelle stazioni e sui treni.

I servizi saranno svolti coordinandosi tempestivamente con la centrale operativa della Questura e con le centrali operative dell’Arma dei Carabinieri di Varese, di Busto Arsizio, di Gallarate, di Luino e di Saronno, e comunque, con il centro operativo compartimentale della Polizia Ferroviaria della Lombardia.

Il protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2023. L’auspicio è di rinnovarlo per l’anno prossimo e di estenderlo anche ad altri Comuni nonché di poter lavorare per migliorare gli organici delle polizie locali dei Comuni più piccoli, al fine di avere più uomini e più risorge, evidenziando l’importanza anche del ruolo delle polizie locali nel garantire la sicurezza dei cittadini.

