SARONNO – Una donazione per il comune. E’ arrivata in questi giorni la notizia del dono del quadro “l’incantesimo nelle storie” di Michela Banfi. Ecco la nota dell’Amministrazione comunale che rende nota la notizia.

Nel pomeriggio di mercoledì, il sindaco Augusto Airoldi e la vicesindaco Laura Succi hanno incontrato Margherita e Martino Monti e hanno quindi colto l’occasione per ringraziarli per la loro collaborazione nella costruzione della mostra dedicata all’arte della loro mamma, Michela Banfi, che è stata realizzata in Sala Nevera con grande successo di pubblico.

I figli dell’artista saronnese hanno voluto anche donare al Comune di Saronno l’opera “L’incantesimo nelle storie”, uno dei quadri della madre: anche per questo, a nome della Città, un sentito “grazie”.

