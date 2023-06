x x

SARONNO – Non solo una mancanza di attenzione per i disservizi patiti dai viaggiatori ma anche una violazione del regolamento Trenord. Così si può riassumere l’intervento del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno all’indignazione dei viaggiatori che mercoledì sera dopo la tragedia di Cesate costata la vita ad una donna e un blocco alla circolazione sulla Saronno-Milano si sono trovati ad essere multati per essere saliti sul treno per Cesano Maderno come soluzione alternativa per rientrare a Milano.

“L’articolo 110 prevede che “qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo del treno alla destinazione finale prevista dal Contratto di Trasporto sia superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile (il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per l’indennità art. 111); proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile oppure proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale in una data successiva, a discrezione del passeggero”.

Una fattispecie che si adatta perfettamente a quanto avvenuto nella serata di mercoledì: “Capita che venga dimenticata la linea S9 (che raggiunge Saronno da più di dieci anni ormai),

se i dirigenti si dimenticano che esiste non faranno girare comunicazione di ammettere itinerario alternativo. E poi in queste circostanze non riescono mai a organizzare i bus sostitutivi con tempismo adeguato”.

