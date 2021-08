SARONNO – “Con profonda tristezza Rete Rosa ha appreso della prematura scomparsa di Michela Banfi, artista saronnese che in questi anni è stata spesso a fianco della nostra associazione, in sostegno alle donne vittime di violenza”

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore da volontarie e professioniste del centro antiviolenza di Saronno

“Per alcune di noi, sue compagne di classe e di giochi nell’infanzia o colleghe di scuola negli anni di insegnamento, Michela era un’amica da sempre; altre operatrici di Rete Rosa si sono avvicinate a lei più di recente grazie alla sua arte, colpite dalla passione con cui coltivava la pittura, densa di una forte carica creativa tesa a comunicare con l’osservatore in maniera decisa, energica ed espressiva.

Michela era generosa con chi sapeva riconoscere ed apprezzare il suo estro artistico e della sua generosità Rete Rosa ha beneficiato grandemente.

Prima di tutto nelle opere che ha voluto creare per noi e donarci nel 2017, quando abbiamo inaugurato la nostra nuova sede in Casa di Marta. Da allora la vitalità giocosa ed ottimistica che si sprigiona dai suoi quadri riempie di bellezza il Centro Antiviolenza e accompagna ogni giorno il nostro lavoro.

Altro grande regalo che Michela ci ha fatto è stata la mostra allestita in Villa Gianetti nel 2018 in occasione del 25 novembre e della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

“Donne in cammino” si intitolava la sua esposizione e le tante figure femminili raffigurate ben rappresentavano il disorientamento, la fatica, la strada incerta ma tenace che tante donne si trovano a vivere nel momento in cui decidono di lottare, un passo dopo l’altro, per riconquistare un’identità nuova, fuori dalla violenza e dalla sopraffazione.

Ciao Michela. Liete per averti goduta sul nostro cammino, certe che continuerai a restare viva nel nostro ricordo, oggi ti auguriamo che il viaggio che hai intrapreso sia per te lieve, libero e creativo come le tue pennellate, oltre ogni dolore e sofferenza. A Margherita e Martino e ad Emilia il nostro abbraccio colmo d’affetto sincero”

(foto: uno spazio di rete rosa a Casa di Marta)

07082021