RESCALDINA – UBOLDO – SARONNO Un’alta colonna di fumo visibile fino a Solaro e Legnano ha creato molto allarme oggi pomeriggio sabato 24 giugno nel Saronnese. E’ partita alle 15 da un deposito di cosmetici e prodotti di capelli di Rescaldina. L’area interessata alle fiamme è nei pressi della Saronnese dove si è presto diffuso un denso fumo acre.

Mentre vigili del fuoco di Varese e Milano si sono attivati con diverse squadre per domare le fiamme polizia locale e protezione civile hanno iniziato a circoscrivere l’area soprattutto per tenere lontani i tanti curiosi che si sono avvicinati attirati dalla colonna di fumo. All’opera per deviare il traffico e tenere chiusa la zona anche i carabinieri. Code e rallentamenti si sono creati sulla Saronnese in direzione di Rescaldina all’altezza di via Per Cerro proprio per le auto che rallentavano per vedere tra il verde i vigili del fuoco all’opera.

Ad attivarsi il sindaco Gilles Andre Ielo di Rescaldina che ha chiesto l’intervento di Arpa per verificare eventuali emissioni nel fumo e anche il sindaco di Uboldo Gianluigi Clerici che effettuato un sopralluogo restando in contatto con le autorità per vedere l’evolversi della situazione. Ad un’ora dall’avvio dell’incendio infatti il fumo continua ad uscire dall’azienda.

