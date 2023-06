x x

SARONNO – Il forno è stato costruito e accesso e nel cuore di Saronno si sta creando un’opera d’arte di ceramica. Nell’ambito della Festa della ceramica in Piazza Libertà è in corso la spettacolare cottura della scultura “Everything needs love – tutto chiede amore” di Fiorenza Pancino e Angelo Zilio – Gilö

Come i saronnesi hanno imparato ad apprezzare nelle passate edizioni del festival organizzato dal Museo Gianetti il forno temporaneo è stato costruito al centro di piazza Libertà a partire da stamattina. S’ispira alla leggendaria Torre di Babele e verrà realizzato in modo da rinnovarne il significato.

“Con la Torre di Babele – spiegano gli organizzatori – tutte le lingue si confondono e le parole non vengono comprese, persino il termine Amore, concetto più importante della vita dell’essere umano. Il lavoro di Angelo e Fiorenza nasce dalle rovine di questa torre, ma la disposizione dei mattoni del forno non è frutto di un calcolo ingegneristico-strutturale: la struttura segue un andamento simile a quello della vita, fatto di imprevisti e di connessioni. La scultura verrà svelata stasera alle 22.30 circa con l’apertura spettacolare del forno in piazza Libertà.

