SARONNO – Un grande successo come la festa organizzata al parco di via Carlo Porta oggi pomeriggio, sabato 24 giugno, per i trent’anni del Villaggio Sos.

La festa è stata l’epilogo di un percorso che i ragazzi della struttura di via Piave hanno fatto con educatori ed artisti per una settimana. Un momento di crescita con parole, valori, colori, ferme e tanta energia. Tutto questo si è visto oggi pomeriggio nel parco con l’esposizione delle carte realizzati dal Villaggio ma anche la realizzazione del maxi mosaico.

Partendo dall’azzurro del Villaggio Sos sono state scelte 4 tinte di azzurro e pennelli e colori a grandi e piccoli ognuno a contribuito al mosaico che ha colorato la parete su cui troneggia la frase di Antoine de Saint–Exupéry “Tutti i grandi sono stati bambini una volta”. Una frase scelta dal Villaggio per ricordare, in un luogo come un parco, quanto sia importante “tenere vivi il bimbo dentro sè”.

Quindi la merenda realizzata in collaborazione con realtà del territorio. Con musica, risate, colori e tanto divertimento il pomeriggio è stato un successo di partecipazione che ha visto un momento ufficiale anche con le autorità cittadine che non hanno voluto mancare all’importante compleanno.

