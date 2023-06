x x

SARONNO – Un po’ urbanismo tattico, un po’ arte, un po’ condivisione e partecipazione, un po’ rigenerazione. E’ stato davvero un progetto ben riuscito, per il risultato e l’operazione in sè, il murales realizzato dal Villaggio Sos nell’ambito della grande festa per i trent’anni della sede di via Piave a Saronno.

E’ stata una delle tanta attività proposte ai ragazzi e ai bambini della struttura ma particolarmente apprezzata perchè ha riqualificato un angolo di città con la partecipazione davvero di tanti. Sabato pomeriggio chiunque varcava il cancello dell’area verde veniva invitato a prendere il pennello e colorare uno dei quadretti del maxi mosaico. Colore? Quattro tinte di azzurro a partire da quello del Villaggio Sos “che ognuno arricchisce dei propri colori e dei propri valori”.

Il risultato è stato molto divertente per i partecipanti con tanti selfie e foto ricordo, a cui non si sono sottratti neanche gli assessori presenti, ma soprattutto un tocco di colore in un angolo dell’area verde che ne aveva davvero bisogno. A fare da cornice all’opera la frase di Antoine de Saint–Exupéry “Tutti i grandi sono stati bambini una volta”. Una frase scelta dal Villaggio per ricordare, in un luogo come un parco, quanto sia importante “tenere vivi il bimbo dentro sè”.

