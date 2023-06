x x

SARONNO – Nuova viabilità al quartiere Matteotti. Lo rende noto l’Amministrazione comunale con una nota diffusa stamattina, domenica 25 giugno, sul proprio canale Facebook.

Dal 26 giugno al 10 agosto al quartiere Matteotti sarà introdotta una viabilità provvisoria per poter proseguire con l’intervento di riqualificazione complessiva della nuova piazza in divenire.

Vigeranno le seguenti variazioni:

– via Don Minzoni (nel tratto tra via Avogadro e via Amendola) sarà a fondo chiuso, con accesso e uscita da via Avogadro;

– via Don Minzoni (nel tratto tra via Amendola e via Torricelli) sarà a fondo chiuso, con accesso e uscita da via Torricelli in regime di senso unico alternato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione