CARONNO PERTUSELLA – La società calcistica Caronnese annuncia un altro importante tassello per il suo futuro. Il sodalizio rossoblu del neo presidente Egidio Terenziani ufficializza l’arrivo in società di Ettore Menicucci in qualità di direttore sportivo,

“Arrivo a Caronno Pertusella carichissimo. Ho sposato subito il progetto della nuova proprietà perché solido, innovativo e vincente e anche vicino a casa dopo tanti km fatti quest anno finalmente vicino a casa. So di arrivare in una società seria, robusta, con un heritage importante sviluppato in tanti anni di attività sportiva.Sono pronto per dare il mio supporto sfruttando il meglio delle mie esperienze passate. Sono già al lavoro e già nei prossimi giorni metteremo i primi solidi mattoni sia alla Prima squadra che alla Juniores, naturale serbatoio della rosa più adulta, una Juniores che da sempre è la squadra cadetta della Caronnese, con la quale lavoreremo in simbiosi. Dopo l’ultima esperienza a Voghera rimango in categoria con la volontà di fare bene fin da subito insieme a mister Roberto Gatti e a tutto lo staff. Si parte!”, queste le prime parole del nuovo ds della Caronnese.

Menicucci arriva alla Caronnese a valle di un’esperienza nel calcio professionistico e dilettantistico: prima nello staff della Pro Patria, Menicucci negli ultimi anni ha ricoperto ruoli rilevanti in ambito sportivo a Pavia e nella scorsa stagione nella Vogherese, neo promossa in Serie D.

27062023