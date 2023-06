x x

SARONNO – Non è nata a Saronno e non è stata ferita in città ma qui ha trovato una nuova vita, tanto affetto e tante cura. Ora Cocò una dolcissima gatta che vive a Saronno ormai da oltre un anno ha bisogno davvero dell’aiuto di tutti.

Sta infatti lottando con una grave invalidità ha gli arti posteriori paralizzati a causa di una fucilata. E’ stata ferita a Mazara del Vallo ma lì non poteva ricevere le cure del caso e quindi ha fatto un lungo viaggio dalla Sicilia fino a Saronno tramite Rete Solidale Enpa.

“E’ stata trovata in strada in condizioni gravissime ed è stata mandata da noi per poter continuare le cure” spiegano le volontarie Enpa che da oltre un anno si occupano di lei con grande passione e tantissima attenzione e cura. La gatta ha dimostrato una grande voglia di vivere e nonostante tutte le difficoltà è vivace e molto reattiva.

“Purtroppo, all’arrivo è dovuta rimanere più di un mese in clinica, arrivando a più di 2.000 euro di sole spese veterinarie in quanto è stata sottoposta a molti interventi laser per poter chiudere le piaghe che, inevitabilmente, si sono create trascinandosi per terra”. Cocò ha ancora bisogno di cure specifiche e ci sono ancora molti costi da sostenere da qui l’appello: “Aiutaci a sostenere le spese veterinarie di Cocò per poter continuare ad assicurare le migliori cure ad una gatta che meriterebbe molto di più dalla vita”.

E’ disponibile una raccolta fondi su Paypal

“Anche la più piccola donazione è molto importante per noi, grazie per il supporto” concludono i volontari.

