SARONNO – Per permettere lo svolgimento degli eventi della notte bianca l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza con una serie di divieti di transito e di sosta che riguarderanno diverse zone della città in diverse fasce orarie.

Dalle 9 di sabato 1 luglio sino alle 6 di domenica 2 luglio saranno vietati transito e sosta in

– via Leopardi (tratto compreso tra Piazza Libertà e Via Antici) area a servizio della manifestazione ed area di fuga durante la manifestazione;

Dalle 12 di sabato 1 luglio sino alle 3 di domenica 2 luglio circolazione vietata invece in

– via Roma (tratto compreso tra Via Manzoni e Piazza Libertà);

– piazza Libertà;

– via Garibaldi;

– via Taverna;

– via Caronni;

– corso Italia (tratto compreso tra Via Carcano e Piazza Libertà);

– vicolo Santa Marta;

– Piazza Avis;

– via Genova;

– via Pusterla;

– via Micca (tratto compreso tra Via San Giuseppe e Via Cavour);

– piazza De Gasperi;

– via Cavour;

– vicolo Pozzetto;

– vicolo Scuole;

– piazza Schuster;

– via S. Cristoforo;

– vicolo Del Caldo;

– vicolo Del Lino;

– piazza La Malfa;

– piazza Riconoscenza;

– vicolo Castellaccio;

– via Portici;

– via Padre Monti;

– piazza Indipendenza;

– via G. Pasta;

– via Tommaseo (tratto compreso tra Via Monti e Via Gianetti);

– via San Giacomo.

In queste vie sino alle 15 è consentito il transito ai residenti, agli autorizzati alla manifestazione per le operazioni di carico/scarico, agli operatori economici della ztl ai taxi, ai veicoli utilizzati da persone diversamente abili.

Dalle 15 del giorno 1 luglio sino alle 3 del 2 luglio potranno circolare esclusivamente i mezzi di pronto soccorso, i mezzi di pronto intervento ed i mezzi a disposizione delle forze di Polizia sugli itinerari predisposti.

Dalle 12 di sabato 1 lugli osino alle 7 di domenica 2 luglio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata nelle seguenti vie: via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e Piazza Libertà); piazza Libertà; piazza Cadorna; via Garibaldi; via Taverna; corso Italia; piazza Volontari del Sangue; via Genova; via Pusterla; piazza De Gasperi; via Cavour; vicolo Pozzetto; piazza La Malfa; vicolo Scuole; piazza Schuster; vicolo Del Lino; vicolo Del Caldo; via San Cristoforo; via Portici; piazza Riconoscenza; via Padre Monti; piazza Indipendenza;

I veicoli utilizzati dai residenti muniti di Pass tipo A-APR-ANR-Disco-Pass temporanei, potranno sostare nelle aree esterne alla ztl, non soggette a divieto di sosta, nelle zone disciplinate in regime di disco orario e di sosta a pagamento senza essere soggetti a limitazioni di tempo né obblighi di pagamento.

Nella giornata di sabato 1 luglio dalle 12 tutti i parcheggi della città sono liberi senza riserve, senza limitazione oraria e non sono soggetti a pagamento, tranne i parcheggi di via Pola, piazza Saragat e il parcheggio multipiano di via Milano. Restano riservati gli stalli sosta per le persone diversamente abili, bus, mezzi di pronto intervento, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia locale.

Dalle 15 di sabato 1 luglio alle 7 di domenica 2 luglio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata lungo le seguenti vie:

– via Verdi;

– piazza Aviatori d’Italia;

– piazza San Giuseppe (tratto compreso tra Via V. Monti e Via Carcano);

– via Caduti della liberazione;

– piazza Cadorna;

– via Diaz (lato civici pari);

– via Carcano;

– via Solferino;

– via Leopardi

I residenti in possesso di Pass tipo R1-R2-R3, potranno sostare nelle zone disciplinate in regime di disco orario o di sosta a pagamento, senza limitazioni di tempo e obblighi di pagamento, nelle aree non soggette a divieto di sosta o di fermata.

Dalle 16 di sabato 1 luglio 2023 sino alle 3 di domenica 2 luglio 2023 è vietato il transito dei veicoli compresi i bus urbani ed extraurbani e la

sosta lungo le seguenti vie: Caduti della Liberazione; Leopardi; Antici; Rimembranze/Caduti Saronnesi; Griffanti/Rimembranze; P. P. Reina/Pola; P.P. Reina/Diaz; Pola/Ramazzotti; Ramazzotti/Via Guanella; Ramazzotti/Via Monti; San Giuseppe/Volonterio, San Giuseppe/Verdi, S. Giuseppe/Pola; Bossi/Via Diaz; Aviatori d’Italia/Piazza Unità d’Italia; Tommaseo/Via Gianetti; Roma/ Manzoni; Leopardi/ Marconi, Leopardi/ Via Antici, Antici/Via Veneto; Garibaldi/Via C. Liberazione; C. Liberazione/Via Milano;viale Rimembranze/Via Cantore.



Si provvederà, inoltre, come previsto nel piano parcheggi, a segnalare le aree di sosta nelle seguenti vie e intersezioni:

– via Volonterio/via Pagani;

– via Volonterio/Alliata;

– via Volonterio/Prealpi;

– via Colombo/Volpi;

– via Frua/Borella/Marzorati/Saragat;

– via Miola/Parini;

– via Piave/Roma;

– via Varese/Milano;

– via Varese;

– via Marconi/Repubblica;

