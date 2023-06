x x

SARONNO – Prima quelle blu ora quelle bianca. Stamattina prima delle 9 sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in piazza Repubblica. Poco prima delle 9 l’area di sosta dedicata al disco orario è stata chiusa al traffico per l’intervento di manutenzione. Gli operai hanno iniziato con un intervento di pulizia con soffiatore in modo che foglie e resti verdi non ostacolassero l’attività di rifacimento della segnaletica.

Sul posto anche un agente della polizia locale che ha provveduto a suggerire parcheggi alternativi agli automobilisti arrivati per accedere all’area gratuito. Normalmente accessibile invece la parte a pagamento dove gli stalli delimitati dalle linee blu erano stati rifatti alcune settimane fa.

