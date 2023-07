x x

GARBAGNATE MILANESE – Era impegnato in uno dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio quando è si accorto dell’allarme che suonava all’interno di un istituto di credito in via Manzoni. Ha trovato un giovane ferito con le braccia insanguinate ha cercato di soccorrerlo ma questo che aveva problemi psichiatrici e che si era già accanito contro il bancomat ha iniziato ad aggredirlo. E’ la disavventura capitata questa notte intorno a mezzanotte ad una guardia giurata dell’istituto di vigilanza privato SicurItalia.

L’uomo ha dimostrato grande abilità e sangue freddo nell’emergenza. A fronte del giovane che lo colpiva si è chiuso nel proprio mezzo ed ha dato l’allarme. Così mentre il ragazzo continuava a colpire il mezzo sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di Garbagnate. Tutti insieme hanno bloccato prima e calmato poi il 22enne. Gli sono state prestate le prime cure sul posto prima del trasferimento all’ospedale. Illesa la guardia giurata che ha gestito l’emergenza riducendo al minimo i rischi e le conseguenze per sè e anche per l’aggressore.

