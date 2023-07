x x

SARONNO – E’ entrato nel compro oro di via Roma ed ha cercato di fare man bassa dei preziosi esposti nelle vetrinette ma nel giro di un attimo sono arrivati prima due carabinieri in borghese, poi due pattuglie che lo hanno bloccato ed arrestato. Sono stati chiariti i contorni del movimentato episodio avvenuto attorno alle 11 di giovedì. Protagonista dell’episodio un ragazzo di 19 anni: è entrato nel piccolo negozio, dove c’è una barriera di vetro blindato fra la commessa e l’area dove accedono i clienti, ed ha estratto una mazza per rompere una vetrina dove c’erano alcuni gioielli esposti.

Ma intanto sono arrivati i militari dell’Arma, che lo hanno bloccato e preso in consegna.

