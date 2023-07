x x

GERENZANO – Prima la disavventura, con la caduta in un vespaio da cui non riusciva più ad uscire quindi il salvataggio dei vigili del fuoco di Saronno e infine l’epilogo migliore con l’adozione da parte della famiglia che vive nella villetta in cui era caduto.

Una domenica decisamente indimenticabile per un gattino randagio di Gerenzano.

Tutto è iniziato ieri mattina, domenica primo luglio, alle 9,30 quando dopo aver sentito i miagolii disperati del gattino i padroni di casa hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco. La squadra è arrivata in via Parini ed ha trovato il gatto bloccato in un vespaio (un sistema di isolamento del piano terreno (o dello scantinato) di un edificio dall’umidità del suolo, che può realizzarsi in varî modi, tutti basati sul principio della circolazione dell’aria al disotto del pavimento).

I vigili con corde, tanta maestria e pazienza, hanno recuperato il gattino spaventato ma in buono stato. La notizia più bella è arrivata dai padroni di casa che dopo aver assistito all’intervento dei pompieri per recuperarlo e salvarlo hanno deciso di dare una nuova casa e famiglia al gattino.

