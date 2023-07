x x

SARONNO – Sono centinaia le persone che stanno partecipando all’iniziativa “E…state correndo”, che si divide in 4 tappe: Nerviano e Senago le prime, ora tocca a Saronno e Garbagnate, il ritrovo in città sarà domani sera alle 19 nei pressi dell’entrata del Parco del Lura in via Trento.

Per ogni tappa sono premiati i primi 5 classificati: maschi e femmine, mentre i primi 3 atleti della classifica generale saranno premiati alla fine del circuito, che terminerà il 7 luglio a Garbagnate Milanese, al centro sportivo di via Monte Nero.

Per maggiori info riguardo alla tappa saronnese: Annalisa Colombo, 338.3929569 – [email protected].

