SOLARO – LIMBIATE – Sono pochi i dettagli al momento disponibili sull’incidente avvenuto stamattina, lunedì 3 luglio, sulla Saronno-Monza. Tra Saronno e Limbiate subito dopo la frazione di Villaggio Brollo si è verificato l’impatto tra due vetture. Immediata la chiamata dei presenti al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto, poco dopo le 7. tre ambulanze della Croce Rossa di Saronno, della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e della Croce Viola di Cesate oltre all’auto infermieristica di Saronno.

Tre le persone soccorso un 19enne, un 63enne e un 73enne.

Sul posto anche i carabinieri di Rho che si sono occupati oltre che dei rilievi anche di cercare di deviare il traffico visto che è stato necessario bloccare la circolazione per le operazioni di soccorso prima e per rimuovere i mezzi poi. Code e rallentamenti, soprattutto in direzione Limbiate si sono registri fin oltre le 9.

